В Ингушетии примут закон, упрощающий ветеранам СВО выход на муниципальную службу

Для ветеранов упрощаются требования к стажу работы, отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов

МАГАС, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии приступили к разработке нового законопроекта, который упростит для ветеранов СВО поступление на работу в органы местного самоуправления. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"В Ингушетии готовится новый законопроект, который откроет дополнительные возможности для участников СВО при поступлении на муниципальную службу. Министерство труда республики подготовило изменения в закон "Об отдельных вопросах муниципальной службы Республики Ингушетия". Теперь для наших ветеранов упрощаются требования к стажу работы: для высших должностей - с четырех до двух лет, для главных - с двух до одного года", - написал Калиматов.

Он уточнил, что требование о наличии высшего образования отменено не будет, поскольку это позволит "сохранить высокий уровень профессионализма в органах местного самоуправления".

"Для нас важно, чтобы военнослужащие, вернувшиеся домой, могли достойно реализовать себя и начать новый этап в мирной жизни. Предлагаемый законопроект станет важным дополнением к уже действующим мерам поддержки. Он даст участникам СВО больше возможностей для социальной и профессиональной адаптации и позволит многим из них продолжить служение обществу, уже в рядах муниципальной службы", - добавил глава республики.

В Ингушетии действует комплекс мер поддержки для участников, ветеранов СВО, а также членов их семей, в том числе участие в региональной программе "Путь героя", направленной на подготовку к работе в органах государственной власти и муниципальных структурах.