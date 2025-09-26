Первое место заняли представители пожарно-спасательного отряда колледжа. им. В. И. Чуйкова

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Соревнования по оказанию первой доврачебной помощи среди добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) прошли в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"26 сентября в рамках проекта "Развитие добровольчества в ЧС на территории города Москвы" в Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского состоялись соревнования по навыкам оказания первой помощи и психологической поддержке на кубок московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей", - сказали в пресс-службе.

Участники должны были оказать помощь условным пострадавшим в трех ситуациях: в метро, в кафе и на рынке. Первое место заняли представители пожарно-спасательного отряда колледжа. им. В. И. Чуйкова, второе - медицинского студенческого спасательного отряда "Пульс РНЦХ", третье - добровольческого спасательного отряда МГППУ "ДСО-спас".

Чуть раньше прошел полуфинал соревнований среди школьных спасательных отрядов ВСКС. В нем приняла участие 31 команда из Центрального федерального округа. Кроме оказания первой помощи участники состязались в спортивном ориентировании, пожарной эстафете, спасении на воде, вязании альпинистских узлов и проходили тестирование на оказании психологической поддержки и других дисциплинах.

В младшей возрастной группе победил отряд "Ноль один" из Московской области, второе и третье место заняли отряды "Бранд" и "Искра Ставровская" из Владимирской области. В старшей группе первое место у отряда "Шторм" из Москвы, второе - у "Рыбинск-26" из Ярославской области, третье - у столичных "Спасателей Малибу".

Финал соревнований пройдет с 30 октября по 13 ноября во Всероссийском детском центре "Смена" в Анапе.