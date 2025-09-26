В Москве мотосезон закроется фестивалем на Воробьевых горах

Вход на мероприятие свободный

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. XIII Московский мотофестиваль, приуроченный к закрытию мотосезона, пройдет в столице.

В 2025 году фестиваль посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, гостей праздника ждет развлекательная программа с концертом, мастер-классами и шоу, а также розыгрыш мотоцикла, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

"В эту субботу приглашаем всех присоединиться к праздничной программе 13-го Московского мотофестиваля. Мы регулярно подчеркиваем важность безопасного вождения и соблюдения правил дорожного движения. Для этого в том числе проводим мотофестивали, которые привлекают множество зрителей и участников", - сказал Ликсутов.

Гостей мероприятия ждут развлекательная программа, полевая кухня и точки раздачи еды, выступления артистов. Днем на фестивале состоится конкурс "Мотоледи". Вечером подведут итоги розыгрыша главного приза фестиваля - мотоцикла. Вход на мероприятие свободный.

Старт колонны

По словам Ликсутова, в фестивале примут участие 26 мотоклубов. Колонна из тысяч мотоциклистов стартует в 12:00 со смотровой площадки на Воробьевых горах и проследует по внешней стороне Садового кольца, а затем присоединится к гостям фестиваля. Мотоклубы, которые принимали участие в жеребьевке, построятся в соответствии со своим номером. Остальные участники займут места по мере прибытия на площадку.

Начало мотосезона в 2025 году отметили 26 апреля. Колонна мотоциклистов торжественно проехала по Садовому кольцу. Впервые в истории в заезде участвовала ретротехника из музея "Моторы войны". Сотрудники Центрального музея Вооруженных сил России, в котором хранится оригинал водруженного на здании рейхстага Знамени Победы, подготовили его копию к весеннему мотофестивалю. Знамя закрепили на мотоцикле одного из участников заезда по Садовому кольцу. Всего в тот день в колонне проехали более 10 тыс. мотоциклистов.

Ограничение движения транспорта

В связи с проведением мероприятия, для автомобилистов закроется движение по внешней стороне Садового кольца. "27 сентября с 11:40 временно закроют движение на внешней стороне Садового кольца, улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, Бережковской набережной, на Бородинском мосту и съездах с него, а также на некоторых центральных улицах. Движение восстановят по мере прохождения мотоколонны", - сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Также будет временно закрыт подъезд к некоторым объектам в районе Садового кольца. Нельзя будет подъехать к ЦПКиО им. М. Горького со стороны улицы Крымский Вал, ТЦ "Атриум", Курскому вокзалу, Театру Сатиры со стороны улицы Большая Садовая, ТЦ "Смоленский пассаж" со стороны Смоленской площади, ТРЦ "Павелецкая плаза". Также на участках ограничений будет запрещена парковка.