Вильфандм сообщил, что осень в Москве полностью вступила в законные права

В ближайшие дни температура будет ниже нормы на 2-4 градуса, отметил научный руководитель Гидрометцентра России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Погода в Москве опережает климатическое развитие, температура будет ниже нормы на 2-4 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Можно считать, что осень в Москве уже полностью вступила в законные права. Если говорить о признаках осени, то в Московской области температура понижалась ниже нулевой отметки, заморозки - это настоящий признак осенней погоды. Среднесуточная температура ниже нормы уже на 2-2,5 градуса, то есть погода опережает климатическое развитие. Она характерна для первой декады октября", - сказал собеседник агентства.

Метеоролог отметил, что в выходные дни и начале следующей недели эта аномалия вырастет, и температура будет на 3-4 градуса ниже климатических характеристик. Такой температурный фон будет характерен для середины октября. "То есть резкого повышения температуры в столице не прогнозируется. И к концу следующей недели начнет жухнуть и желтеть листва, будет постепенное изменение окраса деревьев", - резюмировал он.