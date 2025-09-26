Гостей ждут показательные выступления, фан-встречи со спортсменами и концерт с участием Xzibit

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Фестиваль экстремальных видов спорта "Уличный драйв", гостей которого ждут показательные выступления, фан-встречи со спортсменами и концерт с участием Xzibit, пройдет в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве в субботу.

"В программе фестиваля - выступления по 11 дисциплинам, среди которых BMX, FMX, самокатный и роллерный спорт, флэтленд, стантрайдинг, гидрофлай, скейтбординг, паркур, воркаут и брейк-данс. Гостей ждут мастер-классы титулованных райдеров и других известных спортсменов, а также любительские соревнования для подростков по BMX и самокатному спорту", - сообщается на портале мэра столицы.

Среди участников - представители более 15 стран, включая Австралию, Бразилию, Италию, Францию, Чехию, Швецию, ЮАР и Японию. Отмечается, что большое внимание будет уделено социальной программе: в пространстве мототерапии ребята из детских домов и посетители с особенностями здоровья смогут пообщаться с профессиональными спортсменами и прокатиться на мотоциклах. Для проведения фестиваля территорию олимпийского комплекса переоборудуют под экстремальные дисциплины.

Программа завершится концертом с участием популярных российских и зарубежных артистов, среди которых Xolidayboy, группа "Кипелов" и Xzibit.