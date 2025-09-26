В Москве в выходные закроют участок оранжевой ветки метро

Запрет на движение будет действовать 27 и 28 сентября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Движение поездов между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии московского метрополитена будет закрыто 27 и 28 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"27 и 28 сентября не будет движения поездов на участке между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии. Закрытие необходимо для строительства пересадки со станции "Академическая" Троицкой линии на Калужско-Рижскую. Ограничения пройдут в выходные дни, когда пассажиропоток снижен", - говорится в публикации.

Отмечается, что пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, которые будут курсировать вдоль закрытого участка, другими линиями метро и наземным транспортом.