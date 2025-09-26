Петербург отметит День туризма "Поющими мостами" и "Цифровым дождем"

С Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучит полуденный выстрел

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Световые шоу, выступления музыкантов и физкультурная пробежка с краеведческим аудиогидом пройдут для жителей и гостей Санкт-Петербурга по случаю Всемирного дня туризма в субботу и воскресенье. Об этом сообщили в городском комитете по туризму.

"Начало положит музыкально-лазерное шоу "Поющие мосты". В ночь с 26 на 27 сентября в 01:10 [мск] Дворцовый мост разведется под классическую музыку. Со стороны Дворцовой и Адмиралтейской набережных жители и гости Северной столицы смогут увидеть необычное представление, приуроченное к Всемирному дню туризма и 25-летию Городского туристско-информационного бюро", - отмечается в сообщении.

Тем же датам будет посвящен и традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в 12:00 мск. В это же время в Государственной академической капелле прозвучит последний в этом году "Императорский полдень": праздничное действо начнется с выступления военного оркестра Михайловской военной артиллерийской академии под управлением военного дирижера майора Алексея Бубнова. "Представление начнется торжественным выходом барабанщиков, затем в распахнутом окне Царского павильона Капеллы трубач исполнит несколько мелодий. Все музыканты будут одеты в форму, стилизованную под русский мундир первой половины ХIХ века", - рассказали в комитете.

У Мариинской церкви на Малой Охте в 10 часов утра субботы начнется регистрация желающих на 4-й этап Краеведческого бегового фестиваля "Пробеги район". В 11 часов участники начнут физкультурную пробежку в сопровождении аудиогида (он будет доступен по QR-коду или для скачивания в официальном телеграм-канале проекта) по Малоохтинскому парку и набережным рек Охты и Оккервиль. Таким необычным и полезным для здоровья способом петербуржцев и гостей города познакомят со знаковыми местными достопримечательностями.

Ярким завершением праздничных выходных станет закрытие фестиваля "Цифровой дождь", которое состоится 28 сентября в 21:30. Большое световое шоу на фасаде Александринского театра погрузит зрителей в мир истории искусства: от классицизма до современности, от античных мотивов к авангарду и цифровым технологиям. Сам фестиваль проходит с 25 сентября и объединяет около 20 аудиовизуальных инсталляций, цифровые перформансы, звуковые работы, проекты с дополненной реальностью, образовательную и музыкальную программы.

О Дне туризма

Всемирный день туризма (World Tourism Day), отмечающийся ежегодно 27 сентября, учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) в 1979 году. Основная цель праздника - развитие туризма и освещение его вклада в мировую экономику, а также укрепление связей между странами. В России Всемирный день туризма отмечается с 1983 года.