Вильфанд: в Москве с 28 сентября и до конца следующей недели осадков не будет

В столице прогнозируют высокое давление, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Значительных осадков в Московском регионе не прогнозируется с воскресенья до конца следующей недели. Давление будет высоким, что обеспечит малооблачное небо, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Большинство людей связывают осень еще и с продолжительными дождями, но только суббота станет дождливой из-за фронтального раздела. Поскольку давление будет высоким и в выходные дни и в течение практически всех дней следующей недели, то начиная с воскресенья и фактически до конца следующей недели, прогнозируется погода без осадков", - сказал он.

Вильфанд пояснил, дождь в субботу усилится после полудня: в 11-12 часов дня ожидаются местами умеренные осадки. Выпадет около 5-8 мм. При это 28 сентября днем пройдет преимущественно без осадков.