Пересмотр начисления платы возможен в случае некачественного оказания услуги

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россияне могут получить перерасчет платы за отопление, если тепло не подавалось больше 24 часов в течение месяца или температура была ниже нормы. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева ("Единая Россия").

"Правила предоставления коммунальных услуг, установленные постановлением правительства, четко определяют, в каких случаях услуга отопления может быть признана некачественной, - сказала Разворотнева. - К таковым относятся, например, отсутствие отопления больше чем 24 часа в течение месяца (единовременно или по совокупности), снижение температуры в помещении".

По словам депутата, законодательство предусматривает перерасчет для потребителей, оказавшихся в подобных ситуациях. "Перерасчет, правда, небольшой - 0,15% стоимости ресурса за каждый час предоставления некачественного ресурса", - пояснила она.

Во время отопительного сезона нормативная температура воздуха в квартире должна быть не ниже +18 (в угловых комнатах от +20). Превышать ее можно не больше чем на 4 градуса. Снижать - максимум на 3 градуса и только ночью.