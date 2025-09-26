Алексей Чекунков отметил видимую динамику в создании "Дальневосточного квартала" в краевом центре и подчеркнул, что прогресс очевиден

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков по итогам рабочей поездки на Камчатку высоко оценил новые объекты благоустройства в регионе: обновленный спортивный парк "Спартак", набережную на Озерновской косе в Петропавловске-Камчатском и набережную реки Авача в Елизове. Об этом ТАСС сообщили в краевом правительстве.

"Отрадно видеть, что на Камчатке реализуются программы благоустройства. Мы посмотрели стадион "Спартак", набережную в Елизово, а также будущие объекты, которые должны быть реализованы в районе Петропавловского порта. Видна и динамика создания "Дальневосточного квартала" в краевом центре. Прогресс очевиден", - цитирует пресс-служба правительства края слова Алексея Чекункова.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов доложил Алексею Чекункову о ходе строительства нового детского оздоровительного лагеря "Вулкан" в Елизовском округе. Договоренность об этом была достигнута губернатором с руководством банка ВТБ при поддержке вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Регион заручился поддержкой Минвостокразвития по строительству необходимой для проекта инженерной инфраструктуры.