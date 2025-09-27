Анастасия Татулова не выплатила имущественные взыскания на сумму более 141 тыс. рублей в пользу физических и юридических лиц

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Судебные приставы начали принудительно взыскивать с объявленной в розыск основательницы сети семейных кафе "Андерсон" Анастасии Татуловой (признана в РФ иноагентом) оставленную ею в России задолженность. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, судебным приставам поступили материалы из Арбитражного суда Калининградской области. В них указано, что Татулова не выплатила имущественные взыскания на сумму более 141 тыс. рублей в пользу физических и юридических лиц. В связи с этим открыто исполнительное производство, указанная сумма взыскивается с предпринимательницы в принудительном порядке.

Татулова в 2009 году создала сеть семейных кафе-кондитерских "Андерсон", в 2020-2022 годах являлась общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса. В 2023 году она продала свой бизнес и уехала в Португалию.

В апреле 2024 года Минюст внес Татулову в реестр иностранных агентов. Она публично выступала против спецоперации на Украине, участвовала в распространении материалов, подготовленных иностранным агентом, распространяла недостоверные сведения, формирующие негативное отношение к России и ВС РФ.

Татулова пыталась оспорить в Замоскворецком суде Москвы решение о включении ее в реестр иноагентов, но получила отказ. Ее неоднократно штрафовали за нарушения правил деятельности иноагента. В настоящее время она объявлена в розыск. Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, объявление Татуловой в розыск может быть связано с возбуждением уголовного дела за нарушение закона об иноагентах.