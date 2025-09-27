Генерала армии Попова выписали из тюремной больницы и перевели в камеру СИЗО

Мужчину обвиняют в коррупции

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов, обвиняемый в коррупции, выписан из тюремной больницы и переведен в камеру СИЗО "Лефортово". Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Сагач.

На минувшей неделе генерал Попов, проходивший после экстренной госпитализации в тяжелом состоянии длительное лечение в НИИ им. Склифосовского, был переведен в тюремную больницу "Матросской тишины" на реабилитацию. "Мой подзащитный, нуждающийся в длительной и сложной реабилитации, был переведен на днях обратно в камеру СИЗО "Лефортово". В связи с этим защитой было подано ходатайство в следственный орган и руководителю следственного изолятора о проведении Попову медицинского освидетельствования из-за наличия у него тяжкого заболевания, препятствующего его дальнейшему содержанию под стражей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при проведении следственных действий в минувшую пятницу Попов "около часа добирался с ходунками от своей тюремной камеры до следственного кабинета".

Адвокат Денис Сагач 8 мая сообщал ТАСС, что его подзащитного перевели в городскую больницу из-за обострения одного из хронических заболеваний. Еще до ареста у генерала были диагностированы проблемы с лишним весом, давлением, сердцем и высокий уровень сахара. Изначально Попова госпитализировали нарядом скорой помощи в реанимацию 29-й ГКБ им. Баумана, но из-за сложности операции и тяжелого состояния обвиняемый был переведен в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Он перенес операцию по удалению позвонка и межпозвоночного диска. Как сообщали ТАСС источники в медицинских кругах и подтверждали в окружении генерала, после операции обвиняемый похудел почти на 40 кг.

Генералу армии в окончательной редакции вменили совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий). Сам Попов отверг причастность к инкриминируемым ему преступлениям.