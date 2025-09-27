Суд продлил меру пресечения до 11 января 2026 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Военно-строительной компании Андрей Белков, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями во время выполнения гособоронзаказа, заключил с Министерством обороны РФ контракт об участии в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, следствие и суд отказались отпускать фигуранта на СВО.

"Белков заключил контракт с Министерством обороны о призыве его в зону СВО, однако суд хотя и учел данные о личности подсудимого, но меру пресечения ему продлил до 11 января 2026 года. Таким образом, несмотря на подписанный Белковым контракт с Минобороны, фигурант дела продолжит участие в процессе, находясь на скамье подсудимых", - рассказал собеседник агентства.