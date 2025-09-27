Чернобыль и Фукусима ничему не научили, считает губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 27 сентября. /ТАСС/. ВСУ практически ежедневно наносят удары по Запорожской АЭС, "Чернобыль и Фукусима ничему не научили". Такое мнение в интервью ТАСС выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Вот снова по Запорожской атомной электростанции практически ежедневно наносятся какие-то удары. То электроэнергии там нет, то технологический цикл нарушается, хотя сейчас реакторы и в спящем режиме находятся, но тем не менее там есть огромные запасы ядерного топлива. Чернобыль и Фукусима ничему не научили", - сказал он.

23 сентября на станции сообщили ТАСС, что она переведена на резервное питание от дизель-генераторов из-за отключения последней питавшей ее "Днепровской" внешней линии энергоснабжения. Позднее на ЗАЭС заявили, что она была повреждена в результате огневого воздействия ВСУ. В настоящее время проведение ремонтно-восстановительных работ на поврежденной линии невозможно из-за непрекращающихся обстрелов украинских войск.

Полный текст интервью будет опубликован 30 сентября.