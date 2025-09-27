Лихачева заочно обвинили в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева. Это следует из базы данных СБУ, с которой ознакомился ТАСС.

Лихачева объявили в розыск в 2024 году. Главу Росатома заочно обвиняют в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Лихачев с 2022 года находится в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.