Вильфанд: до конца следующей недели значения на юге опустятся до 16-23 градуса

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Температура на юге европейской России понижается, до конца следующей недели она будет в диапазоне 16-23 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Сочи температура будет в диапазоне от 20 до 23 градусов до конца следующей недели, а температура воды выше - 22-23 градуса. Ночные температуры тоже опустятся и составят 13-15 градусов. В самом Краснодаре, начиная с понедельника, понижение температуры уже будет в пределах 16-19 градусов днем. Тем не менее, погода будет солнечная, без осадков. А ночные температуры будут ниже 10: от 6 до 10 градусов. Такой показатель на 3-4 градуса ниже нормы, это касается и Краснодарской, и Ростовской областей, а также Ставрополья", - сказал он.

По словам метеоролога, о повышении температуры больше 20 градусов в перспективе возможно будет говорить только после 5 октября.