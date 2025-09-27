В МВД советуют обращаться в банк при поступлении запросов о реквизитах карты

Можно также обратиться в отделение банка

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Любой звонок от неизвестных, которые интересуются данными платежной карты, необходимо прервать и перезвонить в отделение банка. Об этом сообщили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Если вам позвонили из банка, и поинтересовались платежной картой, то разумнее всего прекратить разговор и перезвонить по номеру телефона службы поддержки клиента, который указывается на оборотной стороне карты", - сказал собеседник агентства.

Также можно обратиться в отделение банка лично. В МВД добавили, что самый распространенный способ совершения хищений денег с карт россиян - это побуждение их владельца к переводу денег. Достигается это путем обмана и злоупотребления доверием.