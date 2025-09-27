В мероприятии приняли участие свыше 5 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Участие в девятом беговом марафоне "Мосты Владивостока" приняли любители активного образа жизни из более чем 10 стран, всего свыше 5 тыс. человек. Об этом сообщили в правительстве Приморского края.

На мероприятие зарегистрировались участники из Китая, Индии, Молдавии, Японии, Белоруссии, Южной Кореи, США. Вместе со всеми дистанцию в 10 километров преодолел и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Этот марафон объединил тысячи людей. Это не только профессиональные спортсмены, но и все любители активного образа жизни - представители 50 регионов нашей страны, от Москвы до Камчатки, и 13 стран мира. Есть жители Белоруссии и далее, до Китая и Кореи. Поэтому марафон стал действительно объединяющим праздником. Спорт всегда был, есть и будет послом мира. Мы рады, что живем в крае, который стал центром спортивного туризма. Приморье - спортивный, современный и, самое главное, гостеприимный регион. Искренне хочу поблагодарить организаторов. Наши гости и мы сегодня можем еще раз полюбоваться красотами Золотого и Русского мостов, наших бухт и заливов, исторического центра города", - приводятся в сообщении слова Кожемяко.

Помимо классических дистанций на 10, 21,1 и 42,2 км, впервые были представлены дистанции на 3, 7 и 28 км. Для самых юных спортсменов был организован детский забег протяженностью в километр. Еще одним новшеством стала дистанция для паралимпийского забега. Каждый участник на финише получил медаль.

На центральной площади Владивостока можно было сдать нормативы ГТО. Губернатор Приморья вместе с участниками забега выполнил все необходимые упражнения.

"Я думаю, в крае с каждым годом будет все больше и больше любителей спорта, любителей таких событий, когда мы сочетаем беговой марафон и сдачу нормативов ГТО. Это заряжает нас позитивом и энергией. Владивосток - город молодых и активных людей. При этом многие ребята, которые могли бы быть здесь, находятся сегодня в зоне специальной военной операции, бьют врага. Мы ждем их домой, чтобы они вместе с нами принимали участие в таких соревнованиях", - сказал Кожемяко.