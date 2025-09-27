Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Облачная погода, дождь и температура до плюс 12 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 10-12 градусов тепла, в ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 4 градусов.

Ветер прогнозируется северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 8 - плюс 13 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус.