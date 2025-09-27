Работники аппарата полпредства в Дальневосточном федеральном округе берут отпуска за свой счет и приезжают помогать коллегам

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Работники аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) взяли отпуска за свой счет, чтобы помочь хирургам в Луганской Народной Республике восстановиться после операций, которые они проводят, спасая жизни бойцов СВО. Об этом ТАСС сообщил заместитель полномочного представителя, врач Григорий Куранов.

"Одна из моих специальностей - мануальная терапия. Хирурги, которые стоят сутками у столов, у них нет ни поясниц, ни шеи, ни спин. И чем мы можем им помочь? Приехали сюда, в Луганск, первый раз и начали помогать. И, в общем-то, неоднократно были случаи, когда хирурга, в прямом смысле слова, тебе притаскивали на руках две медсестры. Ты с ним работал, правил, ставил ему на место спину. Он вставал и шел спасать жизни наших бойцов", - рассказал Куранов.

По его словам, работники аппарата полпредства в ДФО, которые работают на различных государственных должностях, берут отпуска за свой счет и приезжают помогать коллегам в ЛНР. "У нас в день по 30 человек бывает. То есть вот если мы на неделю приехали, примерно помогли 130 пациентам, хирургам и хирургическим медсестрам, которые проходили процедуры по два-три раза. У кого-то из коллег даже девиз такой родился, что, помогая одному хирургу, мы спасаем жизни сотен наших ребят", - говорит он.

Куранов рассказал, что принял решение помогать своим коллегам в ЛНР. Начинали вдвоем с Игорем Степаненко, генерал-лейтенантом полиции, который работает сейчас руководителем департамента внутренней политики полпредства в ДФО. Он имеет диплом массажиста и приезжает помогать, делать массаж врачам. В команде также главный федеральный инспектор из Якутии. А еще выпускница МГИМО и МГУ Марина Кондратьева, которая окончила курсы медсестер, делает аппаратные массажи. К ним присоединилась отоларинголог Елена Лебединская из Перми. Она учит местных врачей специфике проведения операций в челюстно-лицевой хирургии, поскольку ранений очень много. И сама проводит операции на базе больницы в Луганске.

Участие в СВО

Замполпреда напомнил, что более 200 человек - чиновников с Дальнего Востока, начиная от рядовых сотрудников до вице-губернаторов и заместителей полномочного представителя, - прошли СВО.

"Заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Петрович Трутнев. Он был первым в стране, кто взял курс на то, что все чиновники и все, кто хочет быть чиновником, государственными служащими, должны принять участие в СВО", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года вице-губернатор по внутренней политике Приморского края, бывший командир приморского добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов погиб при освобождении Курской области.