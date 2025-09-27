Создание конкретных образцов вооружения в любом случае зависит от базовых технологий, заявил генеральный директор организации Максим Вакштейн

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Парирование угроз научно-технического и военно-технологического характера входит в число ключевых задач Фонда перспективных исследований (ФПИ). Об этом заявил ТАСС генеральный директор организации Максим Вакштейн в рамках форума "Микроэлектроника-2025".

"ФПИ уделяет очень много внимания технологическим угрозам. Все проекты фонда, в первую очередь, в области развития электроники направлены на парирование этих угроз. Потому что создание конкретных образцов вооружения в любом случае зависит от базовых технологий. Это касается, к примеру, силовой электроники, оптоэлектроники, источников питания. Поэтому ФПИ сосредотачивается на работе именно в этих направлениях - базовых технологиях и продуктах, которые формируются на их основе", - сказал Вакштейн.

Он подчеркнул, что применение данных технологий в военной сфере является прерогативой Минобороны РФ. "Оборонное ведомство определяет, какой именно образец должен быть модернизирован, или же должен быть создан принципиально новый образец", - добавил Вакштейн.

Российский форум "Микроэлектроника" проходит в Сочи 23-28 сентября.