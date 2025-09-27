Историк Рау: в мире должны помнить о жертве СССР для победы во Второй мировой

Советский Союз в период Великой Отечественной войны потерял от 24 млн до 27 млн человек, сообщил президент Международной военно-исторической комиссии

ПЕКИН, 27 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Мировое сообщество должно помнить о жертве, которую принес СССР ради победы во Второй мировой войне. Об этом заявил корреспонденту ТАСС президент Международной военно-исторической комиссии Гарольд Рау.

"Образованные люди, люди с широким кругозором признают огромную жертву, которую принесла Россия, Советский Союз - я использую эти слова как синонимы - во Второй мировой войне, - подчеркнул он. - Большая часть боевых действий происходила на территории СССР".

Рау отметил, что некоторые американские историки не признают, что Советский Союз выиграл во Второй мировой войне. "Однако именно там было больше сражений, больше жертв. Немецкая армия потеряла 3,1 млн солдат, из них 2,4 млн были убиты русскими, - добавил он. - Большая часть боевых действий велась между немцами и советскими войсками".

Американский историк отметил, что СССР в период Великой Отечественной войны, по его оценке, потерял от 24 млн до 27 млн человек. "Это очень много", - подчеркнул он.

Рау напомнил, что США помогли Советскому Союзу по программе ленд-лиза. " У Соединенных Штатов не было столько погибших солдат, но мы поставляли грузовики, самолеты, пулеметы, корабли. Америка обладала самой большой рабочей силой, морской и воздушной мощью, и это было одним из ключевых факторов победы [над мировым фашизмом], - сказал он. - Мы нуждались в них (в СССР - прим. ТАСС), а они нуждались в нас, чтобы победить общую угрозу со стороны Германии".

Президент комиссии обратил внимание, что в конце Второй мировой в Китае продолжалась гражданская война. "Только в 1949 году коммунисты победили националистов, которые ушли на Тайвань, - сказал он. - Если говорить о КНР, то парад [3 сентября 2025 года в Пекине] в честь победы над [милитаристской] Японией был очень важен, чтобы люди осознали: Китай действительно много сделал для союзников".

Менталитет холодной войны

Как уточнил Рау, среди американцев много тех, кто продолжает придерживаться мышления времен холодной войны. "Они считают, что коммунисты - ужасные люди. <…> На Западе существует менталитет, согласно которому мы должны наказать Россию, потому что она не была достаточно наказана во время холодной войны, - пояснил историк. - Это проблема, которая сейчас существует между США и Россией, не говоря уже об Украине и прочем".

Эксперт отметил, что мышление холодной войны в Соединенных Штатах оправдывает огромные расходы бюджета на вооружения. "Нам говорят, что они (некоторые страны - прим. ТАСС) "плохие", "враги", и "мы их боимся", - сказал он. - США - большая страна. Многие люди проводят всю свою жизнь, никогда не покидая ее пределы. К тому же не все американцы хорошо образованы".

Рау считает, что все геополитические трения между Вашингтоном и Москвой абсолютно бесполезны. "История учит нас, но мы не учимся у истории. А там есть чему поучиться, - заявил он. - Оборонный бюджет США очень большой, он составляет почти $1 трлн. У нас плохие дороги, плохое образование, высокие цены на продукты, высокие цены на бензин, среднестатистический человек вынужден работать на двух работах, аренда слишком высокая".

Президент комиссии подчеркнул, что общественности в Соединенных Штатах "нужны лучшие люди, честные и готовые учиться, как американцы учатся у русских, у китайцев и других народов". По его словам, западные страны провоцируют Россию уже 30 лет. "НАТО ищет повод, и это глупо", - подытожил эксперт.