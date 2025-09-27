В Приморье открыли объекты госцентра реабилитации диких животных

Это первый такой центр в России, сообщили в центре "Амурский тигр"

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Открытие первой очереди государственного центра реабилитации диких животных состоялось в Уссурийском городском округе Приморского края, это первый такой центр в России. Об этом сообщили ТАСС в центре "Амурский тигр".

Создание природоохранного объекта ведется центром при поддержке организаций-спонсоров и правительства Приморского края. В церемонии открытия приняли участие министр юстиции России, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко, генеральный директор центра Сергей Арамилев.

"Центр реабилитации расположен в охранной зоне Уссурийского заповедника на участке площадью 65,5 га. В первой очереди открыли здание мониторинга, из которого будет вестись видеонаблюдение за животными в вольерах, и в котором будут проживать сотрудники, ветеринарный блок, кормоцех с рефрижераторным помещением, гараж с мастерской для обеспечивающего транспорта и навес для специализированной техники", - проинформировали в центре.

На расстоянии полутора километров от здания мониторинга расположены вольеры для животных. Их откроют во вторую очередь. Сделать это планируют до конца года - территория уже подготовлена, материалы закуплены и доставлены. Будет восемь вольеров площадью от 0,2 до 0,7 га, из которых четыре - для содержания диких животных, еще четыре - для охоты. Одновременно реабилитацию в центре смогут проходить до восьми особей тигра. Также создатели предполагают строительство вольеров для леопардов, медведей и других хищников, для птиц. По окончании строительства новый центр реабилитации будет передан на баланс правительства Приморского края станет первым в России государственным центром реабилитации диких животных.

"В рамках выполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в части создания сети центров реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных, центр "Амурский тигр" ведет работу по созданию двух государственных учреждений по оказанию ветеринарной помощи, содержанию на период лечения или взросления, обучению бесконфликтному сосуществованию с человеком диких животных, вынужденно изъятых из естественной среды обитания", - сказал Чуйченко, добавив, что для строительства центра реабилитации в Хабаровском крае уже получен участок, и начались подготовительные работы.

Статистика

Обычно за год специалисты отлавливают три-пять тигров, однако за последние 11 месяцев, если считать с ноября 2024 года, количество отловленных животных составило рекордные 28. Из них 12 отловлены в Приморском крае и 16 - в Хабаровском крае, рассказал Арамилев. Из 28 особей 15 вернулись в дикую природу, четыре погибли в центрах реабилитации вследствие полученных в дикой природе травм, и еще девять по разным причинам не смогут существовать самостоятельно и останутся жить в искусственно созданной среде обитания.