Автоюрист рассказал, в каких случаях не штрафуют за сокрытие номеров на машине

Вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский уточнил, что на стоящем транспорте номера можно снимать

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Водителя машины нельзя оштрафовать за сокрытие номера, если автомобиль стоит. Об этом ТАСС сообщил почетный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский.

"Если машина стоит, она может быть без номеров, их можно снимать или скрывать тряпками. За это штрафы не предусмотрены", - сказал он. Вместе с тем, по словам Ольшанского, в некоторых регионах представители определенных служб фиксируют закрытые номера, а потом водителям таких машин приходит штраф.

Но административная ответственность предусмотрена только за управление транспортным средством со скрытыми номерами. В частности, за управление транспортом, на котором установлено скрывающее устройство, можно лишиться прав на срок от 1 года до 1,5 года. Само устройство при этом конфискуют и уничтожат. За повторную езду без номеров (или с номерами, прикрытыми бумагой, листвой, загрязненными до нечитаемого вида) могут лишать прав на срок от 1 года до 1,5 года.

Также штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев грозит за намеренное сокрытие или повреждение государственных регистрационных знаков. Например, если автомобиль стоит на платной парковке и водитель хочет избежать ее оплаты. Нарушения, связанные с номерами, квалифицируют инспекторы ГИБДД, а не камеры.