Шахлара Новрузова ранее арестовали по обвинению в хищении 919 млн рублей

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск к бизнесмену Шахлару Новрузову, которого ранее арестовали по обвинению в хищении 919 млн рублей. Данные об этом появились в картотеке арбитражных дел.

Согласно данным дела, ответчиком по нему выступает также компания "Вониксель лимитед". Она является учредителем ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" (ТМКП). Третьим ответчиком по делу является бизнесмен и бывший топ-менеджер компании "Инжтрансстрой" Олег Басин.

Новрузова арестовали в начале сентября после обвинения в попытке хищения чужого имущества на общую сумму 919 414 051 рублей. Следователи УФСБ России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество. Новрузов подавал апелляционную жалобу о смягчении меры пресечения, но суд оставил ее без удовлетворения.