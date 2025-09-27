В РФ уровень положительных тестов на антитела к коклюшу вырос на 37% в 2025 году

Это связано со вспышкой коклюша в 2024 году по всей стране, указали в пресс-службе сети лабораторий "Инвитро"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Количество положительных тестов на антитела к возбудителю коклюша в России с января по сентябрь 2025 года увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигло 85%, сообщили ТАСС в пресс-службе сети лабораторий "Инвитро".

"Сравнивая период с января по сентябрь 2025 года с таким же периодом 2024 года, <…> количество положительных тестов на антитела к возбудителю коклюша выросло на 37% и составило 85%, при этом биоматериала для исследования поступило на 28% меньше", - говорится в сообщении.

Рост числа положительных результатов связан со вспышкой коклюша в 2024 году по всей стране. В этот период всех россиян с затяжным кашлем направляли на тестирование на антитела к возбудителю коклюша для диагностики и подтверждения инфекции. Сейчас уровень заболеваемости снизился, и тесты сдают реже. Иммунитет может быть сформирован после перенесенной инфекции или вакцинации, отметили эксперты.

Кроме того, в период с января по сентябрь 2025 года количество положительных тестов на антитела к вирусу кори снизилось на 5% и составило 63%, при этом биоматериала поступило на 14% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года. В то же время количество положительных тестов на антитела к вирусу краснухи осталось практически без изменений - 85%, а биоматериала поступило на 14% больше.