Более 30 служб Соцфонда в ЛНР за два года приняли свыше 2,6 млн человек

В фонде уточнили, что в клиентских службах на территории ЛНР жители региона могут оформить пенсии, технические средства реабилитации, бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение, проезд, материнский капитал и социальные выплаты

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Более 30 клиентских служб отделения Соцфонда России по Луганской Народной Республике с 2023 года приняли свыше 2,6 млн человек. Как сообщили ТАСС в пресс-службе организации, региональное отделение Соцфонда оказывает более 100 различных услуг.

Сообщается, что отделение Соцфонда России по ЛНР начало работать в регионе в январе 2023 года. Таким образом, организация появилась в республике после ее вхождения в состав РФ по результатам референдума 2022 года.

"Отделение Социального фонда России по ЛНР оказывает тот же перечень услуг, что и в других отделениях по всей Российской Федерации, то есть сопровождает граждан республики от беременности до "серебряного" возраста. Все услуги доступны на портале "Госуслуги", в клиентских службах и МФЦ. <…> На территории ЛНР открыты и функционируют в каждом муниципальном образовании республики 31 клиентская служба, специалисты которых с 2023 года приняли более 2,6 млн граждан. Всего отделение Соцфонда России по ЛНР предоставляет более 100 мер социальной поддержки самым разным категориям граждан: пенсионерам, семьям с детьми, федеральным льготникам, военнослужащим", - сказано в сообщении.

В организации уточнили, что в клиентских службах на территории ЛНР жители региона могут оформить пенсии, ряд социальных выплат, материнский капитал, пособия и выплаты на детей и беременным женщинам, получить выплаты по больничным листам, а также технические средства реабилитации, бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение и проезд.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.