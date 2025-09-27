Зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко провел встречу с ветеранами СВО, которые приняли участие в кадровом конкурсе "Запорожские герои"

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Историю специальной военной операции после ее завершения должны написать ветераны, которые непосредственно участвовали в боевых действиях в регионах Донбасса и Новороссии. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, зампредседателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко.

"Вопросы задавались по поводу того, кто должен писать историю специальной военной операции. Убежден,что писать ее должны все-таки те, кто был на фронтах, те, кто это видел, те, кто это понимают на своем личном примере", - сказал он после встречи с ветеранами СВО, которые приняли участие в кадровом конкурсе "Запорожские герои".

"Что меня поразило в этом разговоре - никто не говорил о себе. Все вопросы, которые они мне задавали, касались их боевых товарищей, соратников, или живых, или раненых, или погибших, но касались только других людей, не себя. Ими движет чувство справедливости, чувство войскового товарищества, которое не дает им покоя. Это очень хорошо", - добавил Овсиенко.

Региональный конкурс для участников специальной военной операции "Запорожские герои" прошел в области в 2025 году. Как ранее сообщил губернатор Евгений Балицкий, в нем приняли участие более 200 участников СВО. Победителями стали 30 ветеранов, которым предложили обучение и стажировку на должностях государственной и муниципальной службы.