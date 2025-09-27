Кимаковский: для Донбасса путь с 2014 по 2022 год был тернистым и кровавым

Советник главы региона добавил, что за годы противостояния Донбасс потерял много людей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Путь, пройденный жителями Донбасса с 2014 по 2022 год до проведения референдума о вхождении регионов Донбасса в состав РФ, был тернистым и кровавым. Об этом в интервью ТАСС в преддверии годовщины воссоединения с РФ рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Все годы до 20-х чисел сентября 2022 года, когда начался референдум о присоединении к Российской Федерации Донецкой Народной Республики, мы шли тернистым, тяжелым, кровавым иногда путем к этой цели", - сказал Кимаковский.

Он добавил, что за годы противостояния Донбасс потерял много людей, в том числе полководцев, в числе которых первый глава ДНР Александр Захарченко, первые командиры известных в Донбассе подразделений "Сомали" и "Спарта" - Михаил Толстых и Арсен Павлов, а также преемник Павлова Владимир Жога и многие другие. Наряду с непростой оперативной обстановкой в регионе, в числе трудностей Кимаковский назвал также экономическую и водную блокады со стороны Украины, лишение родственных связей. "Разрыв усугубляется из-за той пропаганды, которая там ведется", - подытожил советник.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Полный текст интервью будет опубликован 29 сентября.