Спасено в почти в три раза меньше человек

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Помощь МЧС России требовалась туристам с начала года в 1,5 раза реже, чем годом ранее, спасено в почти в три раза меньше человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В первом полугодии поисково-спасательные работы организовывались 40 раз, за аналогичный период прошлого года - 62. В 9 случаях помощь требовалась зарегистрированным тургруппам, в остальных - незарегистрированным", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что спасены 45 человек, при этом годом ранее число спасенных туристов за этот же период времени достигало 129 человек, что почти в три раза больше. Преимущественно помощь спасателей требовалась туристам из незарегистрированных тургрупп, только семи туристам из зарегистрированных, что в шесть раз меньше, чем в 2024 году (44).

Всего за восемь месяцев 2025 года в России зарегистрированы 20 519 тургрупп, что на 1,6 тыс. меньше, чем в прошлом году. В состав зарегистрированных групп вошли почти 228 тыс. человек, что также меньше, чем в 2024 году (279 тыс. человек).