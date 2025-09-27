Это является эффективным инструментом воспитания, уверен профессор кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Присвоение имен героев СВО школам является эффективным инструментом патриотического воспитания. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заместитель председателя Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, профессор кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, доктор филологических наук Павел Скрелин.

"Несколько школ мы уже назвали именами героев, так что это тема не забыта", - сказал он.

По словам эксперта, в вопросах, касающихся названий, приоритетной задачей является не переименование, а просвещение. Скрелин сказал, что в вопросе о названии улиц Петербурга гораздо важнее создавать информационные таблички, подробно объясняющие происхождение топонимов, чем менять уже существующие, в том числе и украинские.

"В нашей деятельности нет идеологического принципа, поэтому все названия останутся", - сказал Скрелин.