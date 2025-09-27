Директор музея Елена Соколова отметила, что в нем можно познакомиться с уникальными экспонатами-свидетелями революции, гражданской и Великой Отечественной войн

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московская федерация профсоюзов открыла обновленный музей, посвященный 120-летней истории профсоюзного движения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"В этом году мы отмечаем 120-летие профсоюзного движения в России и 35-летие Московской федерации профсоюзов. Символично, что к юбилейным датам мы открываем обновленное пространство Музея московских профсоюзов, которое, уверена, станет центром сохранения исторического наследия и позволит всем желающим узнать больше о профсоюзном движении и трудовой Москве", - цитирует пресс-служба директора Музея московских профсоюзов Елену Соколову.

Она отметила, что в музее можно познакомиться с уникальными экспонатами-свидетелями революции, гражданской и Великой Отечественной войн. Среди предметов дореволюционные трудовые списки, профсоюзные билеты и трудовые книжки, письма и личные вещи рабочих, знаки отличия передовиков производства, медали победителей социалистических соревнований, фотографии и агитационные плакаты, архивные выпуски газет "Правда" и "Солидарность". "Также в музее представлена история знаковых для профсоюзов проектов: конкурса "Московские мастера" в рамках социального партнерства, профсоюзного спорта, детских летних оздоровительных кампаний, и, конечно, главной елки страны", - добавила Соколова.

Программа Музея московских профсоюзов включает экскурсии и лекции, ориентированные на москвичей разных поколений. Посетить бесплатные экскурсии можно в будние дни по предварительной записи. Музей расположен на площадке Учебно-исследовательского центра Московской федерации профсоюзов.