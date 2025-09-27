Всего за 2024 год в парке побывало более 3,3 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Парк "Остров фортов" в Кронштадте за лето 2025 года посетили на 7% больше туристов, чем за аналогичный период 2024 года. Всего же за прошлый год в парке побывало более 3,3 млн человек, ответила на вопрос ТАСС руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.

"По итогам летнего сезона 2025 г., парк "Остров фортов" и Музей военно-морской славы посетили на 7% путешественников больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала Шойгу.

Она добавила, что у жителей и гостей Санкт-Петербурга популярны такие событийные мероприятия, как фестивали "Паруса Кронштадта" и "Остров мечтателей". В дни их проведения туристско-рекреационный кластер посещают до 50 тыс. человек.

Традиционно высоким спросом пользуется центральный экспонат Музея военно-морской славы - атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол". Также у туристов популярны локации музейно-исторического парка: Аллея героев, смотровая площадка в форме корабля, арт-объекты 4 очереди ("Быт моряка", "Морская авиация", "Интерактивные шлюпы"). Неизменный интерес вызывает всесезонный фонтан "Ледокол". Семьи с детьми выбирают для отдыха детские площадки парка и прогулочные зоны с беседками.

О кластере

Проект "Остров фортов" реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина и нацелен на развитие Кронштадта как культурно-туристического центра. Он предполагает создание на территориях общей площадью более 100 га, прилегающих к Каботажной гавани, нового городского кластера образовательной и рекреационной направленности с комфортными общественными пространствами.