Юрист Леонова: на продажу несвежей рыбы можно жаловаться правоохранителям

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова напомнила о законе о защите прав потребителей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Потребители могут обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или даже правоохранительные органы, если им продали несвежую рыбу. Такие разъяснения дала ТАСС кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

Юрист напомнила о законе о защите прав потребителей.

"В случае, если продавец рыбы не предоставил документы, подтверждающие качество и свежесть рыбы, или о регистрации юридического лица, можно написать жалобу в территориальный орган Роспотребнадзора", - уточнила она.

Эксперт также подчеркнула, что все зависит от степени тяжести последствий.

"Если человеку, который купил несвежую рыбу, был причинен вред здоровью, то, если удастся доказать причинно-следственную связь, можно обращаться в правоохранительные органы", - сказала она.

Кроме того, для легальной продажи пойманной рыбы требуется обязательная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, продукция же должна сопровождаться ветеринарными сертификатами и свидетельствами, подтверждающими ее безопасность, добавила Леонова.