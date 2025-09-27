Поднявший флаг над Суджей житель Бурятии получил звезду Героя России

Замкомандира 1-й штурмовой роты, младший лейтенант Тимур Соктоев исполняет воинский долг с первых дней спецоперации

УЛАН-УДЭ, 27 сентября. /ТАСС/. Житель Бурятии, поднявший флаг над городом Суджа Курской области, получил звезду Героя России. Об этом сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

"Рады за нашего земляка! Соктоев Тимур Алдарович удостоен высшей награды - звезды Героя России! Замкомандира 1-й штурмовой роты, младший лейтенант Тимур исполняет воинский долг с первых дней спецоперации. Именно он вместе с Рустамом Мусаяковым 11 марта водрузил российский флаг и флаг ВДВ над освобожденной Суджей. Легендарная операция "Труба" вписана в мировую военную летопись. Гордимся тобой, Тимур", - написал он.

В ходе операции бойцы сводного штурмового отряда, сформированного из военнослужащих 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда специального назначения "Ахмат", а также добровольцев штурмовых бригад "Ветераны" и "Восток-V", преодолев около 15 км внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи в глубине обороны ВСУ.