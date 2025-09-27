В частности, для ребенка есть риск "потеряться" среди более активных и ярких одноклассников, отметила заведующая кафедрой педагогики, методологии и технологии образования Северо-Кавказского федерального университета

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Малочисленные школьные классы могут привести к трудностям в социальной адаптации ребенка, а переполненные коллективы создают риск остаться незамеченным. Об этом сообщила заведующая кафедрой педагогики, методологии и технологии образования Северо-Кавказского федерального университета Елена Фомина.

"При небольшой численности 14-16 человек, у детей может наступить психологическое пресыщение друг другом, усилиться конкуренция за лидерство, есть риск не найти друзей или приятелей внутри класса. Сужено пространство для освоения разных групповых ролей - лидер, генератор идей и так далее. В классе, где насчитывается 30-40 человек, неизбежно будут формироваться группы с более или менее четким составом, своими групповыми лидерами и интересами. Для ребенка есть риск "потеряться" среди более активных и ярких одноклассников", - рассказала она ТАСС.

Фомина отметила, что в классах с разной наполняемостью возникает и разница в обучении. В небольшом классе педагог может использовать индивидуальный подход, меньше времени тратит на проверку типовых домашних работ, благодаря этому подбирает разнообразные задания для поддержания динамики урока. При этом формы работы для учителя ограничены из-за небольшого количества учеников.

"В многочисленных классах возрастает значение дистанционных форм контроля за усвоением материала - письменных работ, электронного тестирования. Ответы каждого обучающегося на уроке происходят реже. Увеличивается эмоциональная нагрузка на учителя, которому надо управлять вниманием большого числа детей", - пояснила Фомина.

Эксперт отметила, что в классах с большим количеством учеников у учителя меньше возможности для личного контакта с каждым школьником.