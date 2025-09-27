В ДНР после вхождения в состав РФ отремонтировали около 190 детсадов

Полностью обновить удалось 73 учреждения, сообщил глава республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 27 сентября. /ТАСС/. Порядка 187 детских садов отремонтировали в Донецкой Народной Республике после вхождения региона в состав РФ в 2022 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

"С 2022 года вместе с регионами-шефами России продолжаем большую работу по восстановлению детсадов. За это время удалось отремонтировать 187 объектов и полностью обновить из них 73 учреждения, сделав их максимально комфортными и безопасными в соответствии со всеми российскими стандартами", - написал он.

Глава региона отметил, что в настоящее время в республике функционируют 469 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают почти 35 тыс. детей. Воспитанием и обучением дошкольников занимаются более 5,5 тыс. педагогов.