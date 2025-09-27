Они также вытесняют русский язык, отметил глава ВГА Харьковской области

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Политику дерусификации и милитаризации в детских садах проводят власти на подконтрольных Киеву территориях Харьковской области. Они также вытесняют русский язык и привлекают детей к подготовке к войне, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

"Что происходит в детских садах Харьковской области? Дерусификация. Запрет обучения на русском языке. Отмена русского характера. Милитаризация детского образования. Детей призывают готовить к войне с детсадовского возраста", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава ВГА также сообщил о фактах использования украинскими силовиками зданий детских садов для размещения военных объектов, игнорируя интересы местных жителей. Кроме того, по его информации, в отношении воспитателей учащаются преследования по обвинениям в антиукраинской деятельности.

Ганчев охарактеризовал ситуацию как крайне опасную, предупредив, что дети могут стать главной мишенью для киевских властей. Он призвал жителей объяснять подрастающему поколению, что русские и украинцы являются братскими народами, а оба языка могут сосуществовать в будущем едином Харькове.