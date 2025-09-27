В усадьбе Останкино в Москве завершились реставрационные работы

Они включали в себя, в частности, восстановление более 700 кв. м подлинных художественных паркетов и дверных полотен с позолоченной и посеребренной резьбой

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Фасады и интерьеры Египетского павильона в столичной усадьбе Останкино отреставрированы. Об этом сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

Уточняется, что реставрационные работы включали восстановление более 700 кв. м подлинных художественных паркетов, дверных полотен с позолоченной и посеребренной резьбой, искусственного мрамора, элементов лепнины, исторических печей и скульптур сфинксов.

После реставрации в Египетском павильоне 27 сентября открылась выставка "В гостях у графа Шереметева", где традиционная праздничная культура конца XVIII века представлена через подлинные экспонаты в сочетании с современными мультимедийными технологиями.

С февраля 2025 года на территории усадьбы работает Центр реставрации и хранения, где разместились фондохранилище музея, реставрационные мастерские и выставочные залы. Сейчас в центре проходит выставка "Deus conservat omnia. История реставрации Останкинского дворца", посвященная уникальной работе специалистов и историческому убранству здания.

В этом году усадьбе исполняется 230 лет. Проект театрального комплекса, частью которого является и Египетский павильон, разрабатывался архитектором Франческо Кампорези при участии таких известных зодчих, как Иван Старов, Винченцо Бренна и Джакомо Кваренги.

Об усадьбе

Музей-усадьба "Останкино" - памятник русской культуры XVIII века. Он расположен в бывшем имении графов Шереметьевых на территории современного Останкинского парка. Архитектурный ансамбль объекта включает в себя Церковь Живоначальной Троицы конца XVII века, дворец, парадный двор и парк.

В центре Останкинского дворца находится единственный в России театр XVIII века, сохранивший сцену, зрительный зал, гримировочные комнаты и часть механизмов машинного отделения.