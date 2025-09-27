Чернышенко: в системе дошкольного образования работают более 637 тыс. педагогов

Это невероятно ответственные, заботливые и внимательные люди, которые прививают детям традиционные ценности, заявил вице-премьер

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Число педагогов, которые на данный момент работают в системе дошкольного образования России, составляет свыше 637 тыс. человек. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

27 сентября в России отмечается профессиональный праздник - День воспитателя и всех работников системы дошкольного образования. Он отмечается в России с 2004 года. Дата 27 сентября была выбрана не случайно: в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад.

"Наш президент Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал важную роль воспитания в развитии личности и общества. Сегодня в системе дошкольного образования России трудятся свыше 637 тыс. педагогов. Это невероятно ответственные, заботливые и внимательные люди, которые прививают нашим детям традиционные ценности, формируют дальнейший интерес к учебе и познанию мира. Благодарю каждого из них за вклад в формирование нашего будущего - подрастающего поколения. И поздравляю с профессиональным праздником! Желаю отзывчивых воспитанников и родителей, ярких идей, неиссякаемого интереса к делу и как можно больше поводов для радости в каждом дне!", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства.

Чернышенко добавил, что в рамках федпроекта "Педагоги и наставники" национального проекта "Молодежь и дети" предусмотрен комплекс мер поддержки, направленный на повышение профессионального статуса и создание комфортных условий труда. Уточняется, что в стране функционирует более 32 тыс. самостоятельных детских садов и свыше 44 тыс. организаций, реализующих программы дошкольного образования.

В аппарате также отметили, что важным инструментом для повышения престижа профессии и распространения лучших практик являются конкурсы профессионального мастерства. Такие соревнования позволяют выявить талантливых педагогов, новаторов в своей области, и дают возможность всему профессиональному сообществу перенимать передовой опыт. Главный конкурс в системе дошкольного образования - "Воспитатель года России".