В России в одном классе учатся в среднем от 19 до 25 человек

В регионах отмечают, что в сельской местности число учеников сильно меньше - 12-14

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Средняя наполняемость российских школьных классов сегодня составляет от 19 до 24 человек, следует из данных региональных властей, которые проанализировал ТАСС. В регионах отмечают, что в сельской местности количество учеников в классах сильно меньше - 12 - 14 человек в классе, а в городе в среднем наполненность классов составляет 23-26 человек, но может доходить до 30 учеников и выше.

Один из самых низких показателей по средней наполненности класса в Забайкалье - 13 человек на класс, в Оренбургской - 17. В Архангельской области и на Камчатке этот показатель составляет 18 человек, в Рязанской и Тамбовской, Свердловской областях - 19, в Вологодской - 20. Чуть выше среднее количество учеников в классе в Томской области - от 22 до 25 человек. В Ленинградской области учатся в среднем 24,8 человек в классе, а в Санкт-Петербурге - 25-26 человек. Только два района из 18 в Петербурге считаются "перенасыщенными" детьми в классах - это Красносельский и Приморский районы (там численность детей может доходить до 36 человек). Власти города стремятся, чтобы в классах было максимум 25-30 человек, поэтому проблема решается рекордными темпами строительства школ именно в таких районах, отметили в городе.

В Калининградской области среднее количество учеников в классе - 26.

При этом в сельской местности этот показатель намного ниже. К примеру, в городских школах Псковской области в среднем численность детей в классе 25 человек, а в сельских - до 14 человек, в ХМАО - 26 человек в городах, и 13 человек на селе, в Смоленской области 25 человек и 13 соответственно.

"Сравнительный анализ результатов обучения в начальной школе по критерию численности учащихся в классе не показал наличие зависимости между этими двумя параметрами (большое число учеников и успеваемость - прим. ТАСС) Наоборот, учащиеся малокомплектных школ с числом учащихся до 15 человек в классе нередко показывают результаты ниже учащихся крупных школ, в классах которых обучаются 25 человек и больше", считают в Самарской области. Там в классах в среднем учатся 23,6 человека.