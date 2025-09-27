В финал проекта прошли более 30 человек

НАЛЬЧИК, 27 сентября. /ТАСС/. Региональная программа "Герои Кабардино-Балкарской Республики" для участников и ветеранов специальной военной операции стартовала в регионе. В финал проекта попали более 30 человек, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия первого обучающего модуля.

Старт обучения участников программы начался в спортивной академии "Пять колец". Эксперты федерального уровня провели первые образовательные семинары. Один из участников проекта - Сергей Назаров. Он работает главным инженером республиканского телеканала "1 КБР". По специальности юрист, сейчас получает второе высшее образование в сфере IT-технологий. С начала специальной военной операции находился на передовой.

"Эта программа дает возможность реализовать себя в качестве госслужащего, принести пользу людям, обществу, проявить себя. Для меня это будет крайне насыщенный период жизни, так как придется совмещать работу, учебу в вузе и участие в проекте. Я надеюсь, что все получится", - рассказал ТАСС Назаров.

Организаторы проекта в республике - администрация главы КБР и корпоративный университет "Эльбрус". Обучение будет длиться год. Запланирован академический блок, управленческие мастерские, а также работа с наставниками, в роли которых выступят в том числе руководители региона, депутаты, директора крупных промышленных предприятий. Предусмотрены стажировки и работа над проектами.

"Сегодня мы зачислили 31 человека. Это ребята, которые имеют определенные достижения, награды. Все они мотивированные, высоко потенциальные. Первая неделя будет посвящена основам госуправления, обсудим профессиональные компетенции, состоится встреча с наставниками. Каждому составят индивидуальный план развития для дальнейшей работы", - сообщила ТАСС директор корпоративного университета "Эльбрус" Тамара Айбазова.

Программа "Герои Кабардино-Балкарской Республики" призвана помочь участникам и ветеранам СВО состояться в профессиональном развитии, раскрыть свой управленческий потенциал. Участники получат дипломы и содействие в трудоустройстве. В дальнейшем они смогут работать в органах госвласти, местного самоуправления, крупных компаниях.