Губернатор региона также выразил благодарность военнослужащим РФ, бойцам Росгвардии и сотрудникам МВД

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в день третьей годовщины референдума о воссоединении с Россией выразил слова благодарности силовым структурам и членам избирательных комиссий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Три года назад мы с вами уверенно сделали свой судьбоносный выбор. Более 90% жителей области на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией. <...> Особая признательность - членам избирательных комиссий, которые проявили стойкость и высокий профессионализм, обеспечили легитимность, прозрачность и демократичность референдума. Большая благодарность всем жителям области, кто принял участие в историческом референдуме", - написал он.

Он также поблагодарил военнослужащих России, бойцов Росгвардии и сотрудников МВД, обеспечивавших безопасность на избирательных участках. Губернатор констатировал, что, несмотря на все вызовы, область развивает экономику и инфраструктуру в составе Российского государства.