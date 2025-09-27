Министр также отметил важность приобщения детей к традиционным духовно-нравственным ценностям российского народа

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил с днем воспитателя всех работников системы дошкольного образования, отметив важность приобщения дошкольников к традиционным духовно-нравственным ценностям российского народа. Поздравление опубликовано на сайте Министерства просвещения Российской Федерации.

"Крайне важно, что в дошкольных организациях приоритетное внимание уделяется воспитанию юных граждан, их приобщению к традиционным духовно-нравственным ценностям российского народа, таким как любовь к Родине, крепкая семья, созидательный труд, милосердие, справедливость, историческая память" - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по всей стране детские сады посещает более шести миллионов детей, а в рамках национального проекта "Семья" проводится капитальный ремонт дошкольных учреждений и возводятся новые здания.

Министр также подчеркнул, что государство уделяет внимание профессиональному росту педагогов: организуются курсы повышения квалификации и конкурсы профмастерства, в том числе Всероссийский профессиональный конкурс "Воспитатель года России".

"Выражаю всем вам благодарность за чуткий и созидательный труд. От всей души желаю здоровья, счастья и успехов", - заключил глава Минпросвещения.

27 сентября в России отмечается профессиональный праздник - День воспитателя и всех работников системы дошкольного образования. Он отмечается в России с 2004 года. Дата 27 сентября была выбрана не случайно: в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад.