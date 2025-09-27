В Москве начался XIII ежегодный мотофестиваль

В мероприятии участвуют 26 мотоклубов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. XIII ежегодный Московский мотофестиваль начался в столице. Как передает корреспондент ТАСС, колонна из тысяч мотоциклистов стартовала со смотровой площадки на Воробьевых горах в сторону Садового кольца.

Мотоклубы, которые принимали участие в жеребьевке, выстроились на старте в соответствии со своим номером. Остальные участники займут места по мере прибытия на площадку. В этом году в мероприятии принимают участие 26 мотоклубов.

"Мы регулярно подчеркиваем важность безопасного вождения и соблюдения правил дорожного движения. Для этого в том числе проводим мотофестивали, которые привлекают множество зрителей и участников", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Гостей мероприятия ждет развлекательная программа, полевая кухня и точки раздачи еды, выступления известных артистов. Днем на фестивале состоится конкурс "Мотоледи". Вечером подведут итоги розыгрыша главного приза фестиваля - мотоцикла. Вход на мероприятие свободный.

В связи с проведением мероприятия, для автомобилистов действует ряд ограничений. С 11:40 временно закрыто движение на внешней стороне Садового кольца, улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, Бережковской набережной, на Бородинском мосту и съездах с него, а также на ряде центральных улиц. Движение восстановят по мере прохождения мотоколонны. Также временно закрыт подъезд к ряду объектов в районе Садового кольца, в том числе, к ЦПКиО имени Горького со стороны улицы Крымский Вал, ТЦ "Атриум", Курскому вокзалу, Театру Сатиры.