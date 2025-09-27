Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая считает, что из таких нюансов складывается социальная политика государства

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ускоренная регистрация на рейсы для семей с детьми и детские зоны отдыха должны быть предусмотрены в российских аэропортах. Такое мнение выразила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

"В социальной политике точно должны учитываться такие моменты - дополнительные места парковки для беременных, для многодетных, зеленый коридор для быстрого прохода и регистрации многодетных семьей в аэропортах", - сказала парламентарий. По ее словам, "для детей в зоне ожидания тоже должна быть оформлена своя детская зона".

"Очень много езжу по стране, но очень редко вижу, когда в аэропорту есть детская площадка в зоне ожидания", - отметила Буцкая, подчеркнув, что это влияет в том числе на комфорт родителей и других пассажиров.

Как подчеркнула первый замглавы комитета ГД, "из таких нюансов складывается социальная политика государства".

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ, председатель Союза семей России Владислав Гриб предложил выделять на парковках места для многодетных и помечать их специальным знаком. Буцкая отметила, что общественными организациями регулярно выдвигаются такие инициативы. "Это особенно важно в определенные моменты - например, даже перед медицинским учреждением порой бывает мало мест, где беременная может припарковаться", - отметила депутат.