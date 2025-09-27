Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что будущие специалисты должны понимать, как можно использовать искусственный интеллект в своей деятельности

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ поставило задачу подготовить не менее 15 тыс. специалистов по разработке технологий искусственного интеллекта и включило модули по ИИ во все студенческие программы. Об этом сообщил министр Валерий Фальков на лекции на марафоне "Знание. Первые" в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ.

"Мы во все образовательные программы подготовки студентов независимо от будущей профессии включили специальные модули, посвященные искусственному интеллекту. Неважно, вы будущий биолог, юрист, физик, химик, журналист - вы должны понимать, как можно использовать ИИ в своей деятельности. Но отдельно мы выделили часть программы, поставив себе четкую задачу - эта задача имеет конкретное выражение - не менее 15 тысяч специалистов подготовить для разработки технологий ИИ по целому ряду программ, как правило, связанных с глубоким знанием математики", - рассказал Фальков.