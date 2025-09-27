На Украине из-за оттока молодежи стали нанимать работников из Индии и Бангладеш

Соучредитель клуба специалистов по кадрам HRD-club Дмитрий Дегтяр рассказал, что в основном это специалисты логистики, водители и сварщики

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Поток иностранцев на Украину для замены уехавшей молодежи уже идет, в основном это разнорабочие из Индии и Бангладеш. Об этом сообщил соучредитель клуба специалистов по кадрам HRD-club Дмитрий Дегтяр.

"Нас ожидает этот поток. Он не будет массовым, но он уже есть. Среди иностранцев чаще всего нанимают людей из Индии и Бангладеш. Это разнорабочие, специалисты логистики, водители, сварщики. Нужны изменения в процедуре трудоустройства иностранцев, упрощение", - приводит его слова украинская служба Би-би-си.

Как сообщили службе опрошенные ею молодые люди, 70% их знакомых уже уехали или собираются. "На работе я самый молодой, в среднем у нас люди работают от 26 до 35 лет. Если же взять знакомых, то 70% либо уже уехали, либо собираются это сделать", - сообщил 21-летний охранник Антон.

Профильный портал Work.ua ранее опубликовал опрос, согласно которому более трети украинских работодателей заявили о потере значительной части сотрудников в возрасте от 18 до 22 лет после открытия для них границ. Work.ua также фиксирует, что после открытия границ доля мужчин 18-22 лет, которые ищут работу с помощью этого сервиса, сократилась с 16 до 11%.

28 августа вступило в силу постановление правительства, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезд из страны во время действия военного положения. После этого в соцсетях стали появляться видео очередей на КПП, утверждалось, что молодые люди поспешили воспользоваться этим правом. На Украине мужчины подлежат мобилизации начиная с 25 лет, но в связи с военным положением всем мужчинам с 18 лет был запрещен свободный выезд за рубеж. Это спровоцировало отток школьников из страны, так как родители массово вывозили детей до достижения ими совершеннолетия.