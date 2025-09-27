Было организовано шесть интерактивных зон

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Первый детский велофестиваль стартовал в Москве. В его рамках проходят заезды на разные дистанции, сообщает столичный департамент транспорта.

"На Цветном бульваре мы проводим первый Детский велофестиваль. Здесь не только велозаезды, но и масштабная культурная программа. Приходите всей семьей", - говорится в сообщении.

Для детей в возрасте 4-6 лет доступна дистанция до 700 метров; 7-9 лет - до 1,4 км; 10-13 лет - до 2,8 км; 14-16 лет - до 5,6 км. Также организовано шесть интерактивных зон, в том числе зона Московского цирка Никулина. В течение двух дней на фестивале будут проходить выступления артистов.