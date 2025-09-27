В Сухуме почтили память фотокора ТАСС и Героя Абхазии Андрея Соловьева

Журналист погиб 27 сентября 1993 года во время освобождения Сухума от грузинских войск недалеко от здания Совета министров

СУХУМ, 27 сентября. /ТАСС/. Память фотокорреспондента ТАСС, Героя Абхазии Андрея Соловьева почтили в Сухуме в 32-ю годовщину его гибели, передает корреспондент ТАСС.

И.о. руководителя представительства Россотрудничества Константин Сарваниди, представители Союза журналистов республики возложили цветы у мемориальной доски, установленной на доме №47 на пересечении улиц Ардзинбы и Аршбы недалеко от места его гибели.

Соловьев погиб 27 сентября 1993 года во время освобождения Сухума от грузинских войск недалеко от здания Совета министров в самом центре столицы от снайперской пули. В этот день он сделал много кадров, в том числе со спасением мальчика из горящего дома. Через полчаса после гибели фотокорреспондента Сухум был освобожден, а на четвертый день выдворением войск госсовета Грузии завершилась война, длившаяся 413 дней. За мужество и отвагу при выполнении профессионального долга Соловьеву указом первого президента Владислава Ардзинбы посмертно присвоили звание Героя Абхазии.

"Сегодня мы почтили память фотокорреспондента ТАСС, Героя Абхазии Андрея Соловьева, который не дожил всего полчаса до полного освобождения Сухума. В 2023 году Россотрудничеством была установлена памятная доска на месте гибели важного для республики человека. Андрей Соловьев хотел запечатлеть момент победы, но, к сожалению, не успел. Но он сумел запечатлеть страдания во время войны", - сказал журналистам Сарваниди.

Заместитель председателя Союза журналистов Абхазии Зураб Аргун вспоминает, как Соловьева все уговаривали не идти на операцию по освобождению Сухума, поскольку сам он был ранен. "Я помню его с перевязанной головой, и как его просили не идти, но он тогда сказал, что рана несерьезная и он пойдет снимать освобождение Сухума, снимать Победу. Он сделал бесценные кадры, но сам так и не дожил до победы, которую хотел запечатлеть", - сказал Аргун. Фронтовые снимки Соловьева получили широкую мировую известность, благодаря чему правда о войне в Абхазии стала достоянием мировой общественности.

"Соловьев - непосредственный участник всех боевых операций, проведенных Гумистинским фронтом. Неоднократно вылетал на Восточный фронт. Дважды был ранен: 16 марта 1993 года получил пулевое ранение в руку, 20 сентября 1993 г. осколочное ранение в голову", - пишет в своей книге "Добровольцы Отечественной войны народа Абхазии" Иван Цушба.

Оператор Абхазского телевидения Гарри Аристава ранее рассказывал, что его в день освобождения Сухума отделяли от Андрея Соловьева 30 метров. Гарри снимал горящий Совмин, Андрей - как абхазский боец Владимир Календжи спасал женщину и ее детей, вытаскивая их из горящего дома. Когда Андрей погиб, его вещи и фотоаппарат передали в пресс-центр в Гудауту. Один из объективов фотокора экспонируется в Государственном музее боевой славы им. В. Г. Ардзинбы в Сухуме.